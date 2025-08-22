Alzheimer hastası yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Evden çıktıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan gaz aldığı öğrenilen yaşlı adamın mahalle yerine, Mersin istikametine doğru gittiği ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerine kadar Mersin içerisinde dolaştığı yönünde bilgiye ulaşan aile fertleri, en son dün sabah 07.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesindeki Edip Buran Spor Salonu çevresinde görüldüğünü öğrendi.

Babasını görenlerden yardım isteyen Musa Akgül, "Babamız Veli Akgül’den 2 gündür haber alamıyoruz. Alzheimer hastası olduğu için kaybolması bizi kaygılandırıyor. Görenlerin en yakın güvenlik güçlerine ya da bize ulaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.