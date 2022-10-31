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BARTIN

Amasra'daki maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede

Bartın'da meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Amasra Adliyesi'ne sevk ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Amasradaki maden faciası soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyede
Gözaltına alınanlar adliyeye sevk ediliyor.

Bartın'da meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Amasra Adliyesi'ne sevk ediliyor.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı S.A. ile maden mühendisi İ.H.M, güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi.

Diğer 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan vardiya çavuşunun ise İstanbul'da hastanede tedavi gören madenci kardeşine refakat ettiği öğrenilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

27 Ekim Perşembe günü Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü, işletme başmühendisi ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendislerin yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına alarak Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmüştü.

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