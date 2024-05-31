Amazon bitkilerinin melodileri İstanbul Akvaryum'da!

Türkiye’nin ulusal akvaryumu İstanbul Akvaryum, Amazon Yağmur Ormanları bölümünde, ziyaretçilerinin bitkilerin büyülü dünyasını daha yakından tanıyacağı yeni bir deneyim alanı oluşturdu. “Sound Garden” deneyim alanında bitkilerin meydana getirdiği elektrik sinyalleri sonifikasyon teknolojisiyle farklı tarzda melodilere dönüştürülüyor. Ziyaretçiler, kulaklık takarak bu eşsiz deneyimi bireysel olarak yaşayabiliyor ve Amazon’un gizemli seslerine doğrudan tanıklık etme fırsatı bulabiliyor.
- Dev köpek balıklarından vatozlara, cüce kayman timsahından balon balıklarına kadar birçok canlı türüne ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, ziyaretçilerine birbirinden ilginç canlıları yakından tanıma fırsatı sağlıyor. Ziyaretçiler, su altı dünyasını keşfederken bitkilerin oluşturduğu melodileri dinleyebilecekleri yeni sergiyi de deneyimleyebilecek.