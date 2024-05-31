Amazon bitkilerinin melodileri İstanbul Akvaryum'da!

"İstanbul Akvaryum olarak, ziyaretçilerimize her zaman unutulmaz ve yenilikçi deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Amazon Yağmur Ormanları bölümümüzde hayata geçirdiğimiz sergimiz, bu vizyonumuzun en yeni ve heyecan verici adımlarından biri. Bitkilerin elektrik sinyallerini melodilere dönüştüren bu yenilikçi teknoloji sayesinde, ziyaretçilerimiz Amazon'un eşsiz atmosferini farklı bir şekilde keşfetme fırsatı bulacaklar. Tüm ziyaretçilerimizi bu benzersiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz"