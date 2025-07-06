Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 6 kişi yaralandı

Sakarya.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 34 GE 0282 plakalı otomobil, Adapazarı Gişeleri mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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