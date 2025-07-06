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Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 6 kişi yaralandı

17:446/07/2025, Pazar
AA
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Sakarya.
Sakarya.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 34 GE 0282 plakalı otomobil, Adapazarı Gişeleri mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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