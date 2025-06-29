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Çıldır'da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti

Çıldır'da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti

00:4429/06/2025, Pazar
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çıldır-Ardahan kara yolunda meydana gelen kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri morga götürüldü; yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çıldır'dan Ardahan istikametine giden 34 DY 7122 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 CAK 54 plakalı tır dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır şoförü ayakta tedavi edilirken araç sürücü kırık ve iç kanama şüphesiyle Ardahan Devlet Hastanesine sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, emniyet ekipleri yolu trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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