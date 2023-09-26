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Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluştu: 46 gün sürecek

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinin Ankara istikametinde onarım çalışması nedeniyle araçların yönlendirildiği D-100 kara yolunda yoğunluk oluştu. 46 gün sürecek çalışmanın ardından otoyolun İstanbul istikameti ise ulaşıma açık olacak.

11:40 . 26/09/2023 Salı
AA
Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması alternatif güzergahta trafik yoğunluğu yaşandı.

Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması alternatif güzergahta trafik yoğunluğu yaşandı.

Otoyolun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde 23 kilometrelik kesimde dün başlatılan onarım çalışmaları, 46 gün sürecek.


Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle araçların Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilmesiyle Elmalık, Bakacak ve Abant mevkilerinde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşanıyor.


D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, Abant gişelerinden tekrar Anadolu Otoyolu'na giriş yaparak yollarına devam ediyor.

Tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla başlatılan çalışmaları kapsamında Ankara yönünde 23 kilometrelik kesim, 9 Kasım saat 17.00'ye kadar kapalı kalacak. Otoyolun İstanbul istikameti ise ulaşıma açık olacak.



#Anadolu Otoyolu
#Bolu Dağı
#drone
#trafik
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