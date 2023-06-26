Anayasa için zemin müsait

AK Parti, Anayasa’da beklenen sonuca ulaşmak için ise müzakereyi önceleyecek. Sivil toplum örgütleri, Meclis’te olan ve olmayan muhalefet ve her toplum kesimiyle diyalog öncelenecek. Bu çerçevede toplumun ardından siyasi aktörlerin hassasiyetleri de ölçülecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümünde yeni anayasa vizyonuyla 100 maddelik anayasa önerisi hazırladıklarını” açıklamasının ardından AK Parti, diğer siyasi partilerin de çalışmalarını bekliyor. Siyasi partilere “Gelin beraber yapalım” diyecek olan AK Parti, birliktelik olmaması durumunda da millete gidecek referandum sayısı için çalışacak.