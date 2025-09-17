Yeni Şafak
ANFİDAP’tan Bakan Yerlikaya'ya ziyaret

ANFİDAP’tan Bakan Yerlikaya'ya ziyaret

Oğuzhan Ürüşan
11:2417/09/2025, Çarşamba
Bakan Yerlikaya, ziyarete katılanlara teşekkür etti.
Bakan Yerlikaya, ziyarete katılanlara teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) temsilcilerini makamında kabul etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarete katılan Serkan Güçlü, İsmail Mansur Özdemir, Hacı Bayram Şahin, Eyüp Medet, Bekir Engül, Aziz Oğuzhan Karaman, Bilal Koca ve Ahmet Salih Güllü’ye teşekkür etti.

ANFİDAP'I TEBRİK ETTİ

11 Ekim 2023’te kurulan ANFİDAP’ın, Filistin’de yaşanan zulmü dünyaya duyurmayı, Filistin’in haklı davasını anlatmayı ve siyonizmin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel tehditlerine karşı mücadele etmeyi amaçladığını belirten Yerlikaya, platformun “Büyük Gazze Yürüyüşü”, “Soykırıma İsyan Filistin’e Destek Yürüyüşü” ve “Ankara’dan Gazze’ye” gibi etkinlikleriyle dikkat çektiğini vurguladı.

MAZLUM FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Yerlikaya paylaşımında, “Zulme karşı sesimizi yükseltmeye, haklı davalarında kardeşlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

