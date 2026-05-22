Anız yakmanın cezası dekar başına 698 TL

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede, hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarının toprağı erozyona karşı koruduğu, nem kaybını azalttığı ve zamanla humusa dönüşerek organik madde miktarını artırdığı belirtildi. Bu sayede toprağın su tutma kapasitesinin yükseldiği, sıkışmanın azaldığı ve verimin arttığı ifade edildi. Ancak anız yakılması durumunda toprak yapısının bozulduğu, suya dayanıklı agregat oranının düştüğü ve geçirgenliğin azaldığı kaydedildi. Ayrıca toprağın biyolojik dengesinin zarar gördüğü, yararlı mikroorganizmaların ve azot bağlayan bakterilerin büyük oranda yok olduğu bildirildi.

Açıklamada, anız yakmanın sadece tarım alanlarına değil, çevreye de büyük zararlar verdiği vurgulandı. Ormanlık alanlara ve komşu ekili arazilere zarar verdiği, hava kirliliğine yol açtığı ve yaban hayatını olumsuz etkilediği belirtildi. Ayrıca görüş mesafesini düşürerek trafik kazalarına dahi sebep olabileceği ifade edildi. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, anız yakma gerekçelerinin modern tarım teknikleriyle çözülebileceğini belirterek çiftçileri alternatif yöntemlere yönlendirdi.

Manisa Valiliği tarafından yayımlanan 2026/1 sayılı tebliğ kapsamında ise "anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyetin yasak olduğu" hatırlatıldı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemesine göre anız yakanlara dekar başına 698,62 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerlerde veya yerleşim yerlerine yakın bölgelerde gerçekleşmesi halinde cezanın 5 kat artırılacağı kaydedildi.

Yetkililer, orman yangınlarının önemli nedenlerinden birinin de anız yakma olduğunu belirterek çiftçileri bir kez daha uyardı.








