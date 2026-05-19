Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
TIR elektrikli bisiklete çarptı: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

TIR elektrikli bisiklete çarptı: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

17:0319/05/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen üç tekerlekli elektrikli bisiklete TIR çarptı. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Şair Eşref Mahallesi Alay Kavşağı'nda meydana geldi. 

Soma'dan Kırkağaç yönüne giden Ersen B. (35) yönetimindeki 45 HB 4910 plakalı TIR, tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı iddia edilen Abdullah Küçük'ün (23) kullandığı 45 ATJ 267 plakalı elektrikli bisiklete çarptı. 

Kazada savrulan elektrikli bisikletteki Şefika Kaçak (71) hayatını kaybederken, çocukları Abdullah Küçük, Oğuzhan Küçük ve Ali Küçük ile gelini Yasemin Küçük yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardında çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan elektrikli bisiklet sürücüsü Abdullah Küçük'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, TIR şoförü Ersen B.'yi ifadesine başvurulmak üzere gözaltına aldı. 

#TIR
#kaza
#ölü
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Amasya Taşova'da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi