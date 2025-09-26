Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması: Gözaltındaki 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

11:37 26/09/2025, Cuma
Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, geçmiş yıllarda düzenlenen konserler nedeniyle yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 2021-2024 yılları arasında yapılan 32 konseri konu alıyor.


154 milyon liralık kamu zararı iddiası yer alan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Gözaltına alınanlar arasında dört eski bürokrat, iki aktif görevde bulunan bürokrat bulunuyor.


BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarında, kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı bildirilmişti.


Acıklamada, kamu zararına sebebiyet verildiği iddiaları kapsamında soruşturma yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:


"İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir."



#Ankara
#ABB
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
