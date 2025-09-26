Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması: Gözaltındaki 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 2021-2024 yılları arasında yapılan 32 konseri konu alıyor.

Gözaltına alınanlar arasında dört eski bürokrat, iki aktif görevde bulunan bürokrat bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen rapor, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarında, kamunun 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı bildirilmişti.