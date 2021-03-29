GÖLBİS ile toplu ulaşım yükü azalacak

Ankara Gölbaşı Belediyesi sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisikletin kent içi kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bir projeye imza attı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, proje ile bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

İlk iki istasyonun Atatürk Sahil Park ve Vilayetler Evi’ne kurulacağını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, “56 kilometrelik bisiklet yolunun tamamlanmasının ardından istasyon sayımızı arttıracağız. GÖLBİS sayesinde toplu ulaşım yükünü azaltacak, trafiğin bir nebzede olsa hafiflemesine, daha çevreci ve daha sportif bir ulaşım aracına vesile olacağız” dedi.

Ramazan Şimşek

UYGUN KİRALAMA SİSTEMLERİ

Sisteme dair de bilgiler paylaşan Başkan Ramazan Şimşek, “Farklı kiralama sistemi mevcut. Bunlardan ilki mobil uygulamalar sayesinde. Telefonunuza indireceğiniz uygulama ile kiralama yapılabilecek. Bir diğer yöntemde ise vatandaşlar abonman kartlarına para yükleyerek kiralama yapabilecek. Kredi kartı ile kiralama ise sunmuş olduğumuz bir diğer alternatif. Özellikle yerli ve yabancı turistler için bu sistem kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

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