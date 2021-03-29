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Ankara haberleri: GÖLBİS ile toplu ulaşım yükü azalacak ​

GÖLBİS ile toplu ulaşım yükü azalacak

Gölbaşı Belediyesi doğası ve güzellikleri ile ön plana çıkan ilçede Akıllı Bisiklet Projesi’ni hayata geçiriyor. GÖLBİS’in çok yakında hizmete gireceğini müjdeleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “GÖLBİS sayesinde toplu ulaşım üzerindeki yük azaltılacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara haberleri: GÖLBİS ile toplu ulaşım yükü azalacak ​
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, proje ile bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ankara Gölbaşı Belediyesi sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisikletin kent içi kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bir projeye imza attı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, proje ile bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

  • İlk iki istasyonun Atatürk Sahil Park ve Vilayetler Evi’ne kurulacağını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, “56 kilometrelik bisiklet yolunun tamamlanmasının ardından istasyon sayımızı arttıracağız. GÖLBİS sayesinde toplu ulaşım yükünü azaltacak, trafiğin bir nebzede olsa hafiflemesine, daha çevreci ve daha sportif bir ulaşım aracına vesile olacağız” dedi.

Ramazan Şimşek
Ramazan Şimşek

UYGUN KİRALAMA SİSTEMLERİ

Sisteme dair de bilgiler paylaşan Başkan Ramazan Şimşek, “Farklı kiralama sistemi mevcut. Bunlardan ilki mobil uygulamalar sayesinde. Telefonunuza indireceğiniz uygulama ile kiralama yapılabilecek. Bir diğer yöntemde ise vatandaşlar abonman kartlarına para yükleyerek kiralama yapabilecek. Kredi kartı ile kiralama ise sunmuş olduğumuz bir diğer alternatif. Özellikle yerli ve yabancı turistler için bu sistem kolaylık sağlayacak” diye konuştu.

  • Ankara’da ilk olan GÖLBİS sayesinde; yanınızda bisiklet taşıma durumu da ortadan kalkacak. Bisiklet kiralamak isteyenler istedikleri GÖLBİS istasyonundan kiralama yaparak istedikleri istasyona bisikletleri bırakabilecekler. Mayıs ayında hizmete geçecek olan projeye; 16 bisiklet ve 2 istasyon ile başlanacak.
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