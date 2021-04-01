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Ankara haberleri: ​Kütüphane yatırımları Sincan’a ödül getirdi​

Kütüphane yatırımları Sincan’a ödül getirdi

Sincan Belediyesi’nin girişimleriyle başlatılan kütüphane faaliyetleri ve okuma seferberliği iki ödülle taçlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen törende ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı. Bebek Kütüphanesi misafirlerinden Rabia Gürer ve çocukları ise ‘Sıra Dışı Okur Ödülü’ne layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara haberleri: ​Kütüphane yatırımları Sincan’a ödül getirdi​
57. Kütüphane Haftası Açılış ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği projelerden biri olan millet kıraathaneleri Sincan’da büyük beğeni topluyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden kıraathaneler, sundukları imkanlarla özellikle gençlerin uğrak mekanlarından biri oldu.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında hizmete açılan Sincan Bebek Kütüphanesi 0-5 yaş aralığındaki çocuklara okuma kültürü kazandırıyor. Çocuklar bir taraftan kitaplarla tanışırken, bir taraftan da profesyonel eğitimcilerle birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor. Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, çekirdekten okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor.

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Başkan Ercan ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.
Başkan Ercan ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

KÜTÜPHANELERDE 100 BİN KİTAP BULUNUYOR

  • Gençlerin talebi, Sincan Belediyesi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ile Bebek Kütüphanesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Rabia Gürer ve çocukları Sıra Dışı Okur Ödülü’nü kaptı.
Rabia Gürer ve çocukları Sıra Dışı Okur Ödülü’nü kaptı.

İçerisinde her yaştan vatandaşın huzurla vakit geçirebileceği kıraathaneler binlerce kitabı bünyesinde barındırıyor. Sincan’da faaliyetlerine devam eden bu kıraathanelerin yanı sıra 7 ilçe kütüphane şubesi ve Bebek Kütüphanesinde toplam 100 bin kitap bulunuyor.

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PANDEMİ ŞARTLARINDA RANDEVULU SİSTEM

  • Kıraathaneler ve Bebek Kütüphanesi pandemi şartlarında hizmetlerine devam ediyor, randevu usulü ile müdavimlerini ağırlıyor. Gezici Kütüphane ise pandemi döneminde Sincan’ın dört bir tarafını dolaşarak vatandaşı kitapla buluşturdu.

Kıraathaneler ve Bebek Kütüphanesi’ne talep her geçen gün artıyor. 2017 yılında 6 bin 479 olan kütüphanelere üye sayısı, 2021 yılında 60 bin 68’e yükseldi. Yani 550 bin nüfuslu Sincan’da, nüfusun yaklaşık yüzde 11’i kütüphanelere üye olarak Türkiye ortalamasının üstüne çıktı.

SİNCAN BELEDİYESİ’NE İKİ ÖDÜL BİRDEN

  • 57. Kütüphane Haftası Açılış ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Sincan Belediyesi’nin büyük emek vererek hayata geçirdiği örnek kütüphanecilik faaliyetleri ve okuma seferberliği ödüllere layık görüldü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

Bebek Kütüphanesi’nin misafirlerinden Rabia Gürer ve minik yavruları ise Sıra Dışı Okur Ödülü’ne layık görüldü. Başkan Ercan, göreve geldikleri günden bu yana çocuklara ve gençlere yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

OKUMA SEFERBERLİĞİ AMACINA ULAŞTI

  • Millet kıraathaneleri ile Bebek Kütüphanesi’ni Sincanlıların benimsediğini ve çok güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Ercan, “İlçemize kazandırdığımız kütüphanelerin ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlattığımız okuma seferberliğinin amacına ulaştığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Elbette bununla yetinmeyeceğiz, daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için. Onların okuyan, araştıran bireyler olarak yetişmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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