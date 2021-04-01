Kütüphane yatırımları Sincan’a ödül getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği projelerden biri olan millet kıraathaneleri Sincan’da büyük beğeni topluyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden kıraathaneler, sundukları imkanlarla özellikle gençlerin uğrak mekanlarından biri oldu.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında hizmete açılan Sincan Bebek Kütüphanesi 0-5 yaş aralığındaki çocuklara okuma kültürü kazandırıyor. Çocuklar bir taraftan kitaplarla tanışırken, bir taraftan da profesyonel eğitimcilerle birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor. Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, çekirdekten okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor.

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Başkan Ercan ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

KÜTÜPHANELERDE 100 BİN KİTAP BULUNUYOR

Gençlerin talebi, Sincan Belediyesi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle açılan Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Sincan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ile Bebek Kütüphanesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

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Rabia Gürer ve çocukları Sıra Dışı Okur Ödülü’nü kaptı.

İçerisinde her yaştan vatandaşın huzurla vakit geçirebileceği kıraathaneler binlerce kitabı bünyesinde barındırıyor. Sincan’da faaliyetlerine devam eden bu kıraathanelerin yanı sıra 7 ilçe kütüphane şubesi ve Bebek Kütüphanesinde toplam 100 bin kitap bulunuyor.

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PANDEMİ ŞARTLARINDA RANDEVULU SİSTEM

Kıraathaneler ve Bebek Kütüphanesi pandemi şartlarında hizmetlerine devam ediyor, randevu usulü ile müdavimlerini ağırlıyor. Gezici Kütüphane ise pandemi döneminde Sincan’ın dört bir tarafını dolaşarak vatandaşı kitapla buluşturdu.

Kıraathaneler ve Bebek Kütüphanesi’ne talep her geçen gün artıyor. 2017 yılında 6 bin 479 olan kütüphanelere üye sayısı, 2021 yılında 60 bin 68’e yükseldi. Yani 550 bin nüfuslu Sincan’da, nüfusun yaklaşık yüzde 11’i kütüphanelere üye olarak Türkiye ortalamasının üstüne çıktı.

SİNCAN BELEDİYESİ’NE İKİ ÖDÜL BİRDEN

57. Kütüphane Haftası Açılış ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Sincan Belediyesi’nin büyük emek vererek hayata geçirdiği örnek kütüphanecilik faaliyetleri ve okuma seferberliği ödüllere layık görüldü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın elinden aldı.

Bebek Kütüphanesi’nin misafirlerinden Rabia Gürer ve minik yavruları ise Sıra Dışı Okur Ödülü’ne layık görüldü. Başkan Ercan, göreve geldikleri günden bu yana çocuklara ve gençlere yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

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OKUMA SEFERBERLİĞİ AMACINA ULAŞTI