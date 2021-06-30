Ankara Savcısı Aydoğan’ın mutlu günü

Törene, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de bulunduğu bazı siyasetçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Abuzer Furkan Aydoğan, İrem Pınar Serdar ile memleketi Malatya’da düzenlenen törenle evlendi. Çiftin nikahını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıyarken, damadın şahitliğini Malatya Valisi Aydın Baruş, gelinin şahitliğini ise İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren yaptı. Törene, damat ve gelinin yakınlarının yanı sıra aralarında eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de bulunduğu bazı siyasetçiler ile çok sayıda davetli katıldı.