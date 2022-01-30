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ANKARA

Ankara Valiliğinden 'buzlanma' uyarısı

Ankara Valiliği, bugün akşamdan itibaren kent genelinde kar yağışı beklendiğini ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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Haber Merkezi DHA
Ankara Valiliğinden buzlanma uyarısı
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Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden sonra ilimiz genelinde beklenen kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de, bu paylaşımı alıntılayarak "Yarın sabah saatlerinde trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi.

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