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Ankara'da 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu

Ankara'da 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu

00:1816/05/2025, Cuma
IHA
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El bombasının 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı tahmin ediliyor.
El bombasının 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı tahmin ediliyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış bir el bombası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara bir mühimmat buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren Kara'nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü şekilde imha etti.
El bombasının 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı tahmin ediliyor.

Olay, bölgenin halen tarihi mirasın izlerini taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, bölgede benzer bulgulara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların durumu derhal güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.



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