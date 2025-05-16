Ankara'da 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara bir mühimmat buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren Kara'nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü şekilde imha etti.