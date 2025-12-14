Yeni Şafak
Ankara'da eğlence mekanında silahlı kavga: 9 kişi gözaltına alındı

17:0214/12/2025, Pazar
DHA
Eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmazken, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda müşteri olarak bulunan 3 kişi, iddiaya göre çalışanlara 'niye bakıyorsun' diyerek kavga çıkardı.

Ardından 3 kişi tehditler savurarak mekandan ayrıldı. Bir süre sonra bu kişiler ve beraberlerindeki 4 arkadaşı, yeniden eğlence mekanına gelerek iş yeri çalışanlarıyla kavga etti, tabancayla ateş açtı. Mekanda rastgele ateş açan ve tehditler savuran şüpheliler, daha sonra uzaklaştı.

Olayda yaralanan olmazken, kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, mekan çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.



