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ANKARA

Ankara'da feci kaza: 1 ölü

Ankra'nın Nallıhan ilçesinde, otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa G. (61) hayatını kaybetti, TIR sürücüsü Muharrem Y. (51) ağır yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-İstanbul kara yolu Bozyaka Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 06 LPY 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen 34 BH 8586 plakalı TIR ile çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Ankarada feci kaza: 1 ölü
Ankara

Ankra'nın Nallıhan ilçesinde, otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa G. (61) hayatını kaybetti, TIR sürücüsü Muharrem Y. (51) ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-İstanbul kara yolu Bozyaka Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 06 LPY 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen 34 BH 8586 plakalı TIR ile çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi, TIR sürücüsü Muharrem Y. (51) ağır yaralı olarak Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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