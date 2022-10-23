Ankara'da feci kaza: 1 ölü

CHP Lideri canlı yayında oy istedi: 'Bir de Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' denmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığını rsmen ilan etti. Sivas'ta yerel bir televizyon kanalına konuk olan Kılıçdaroğlu, ''Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım' diyerek oy istedi.