Ankara’da güvenlik zirvesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD Başkanı (Donald) Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını değerlendirmek ve muhtemel yansımalarını ele almak üzere yapılan görüşmenin ardından X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Fidan; Güler, Gürak, Kalın ve diğer yetkililerle bir araya gelerek İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdiklerini aktardı.

ERDOĞAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bilgilendirildiğini belirten Fidan, ilgili kurumların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Türkiye'yi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti. Fidan, gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halinde olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

İSRAİL BU STRATEJİDEN VAZGEÇMELİ

"Gazze'de insanlık dramına yol açan, Lübnan'ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye'yi işgale yönelen ve bugün de İran'ı hedef alan İsrail'in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir.

Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir."

Irak ve Ürdünlü bakanlarla İsrail saldırısını görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Hüseyin ve Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ele alındı.

Güvenlik zirvesi

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası savunma, diplomasi ve istihbaratın liderleri Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın dün Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantıda, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan sürecin bölgesel ve uluslararası yansımaları değerlendirildi. Zirvede, Türkiye'nin olası senaryolara karşı atacağı adımlar da ele alındı.







