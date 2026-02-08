Ankara’da saunada çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi 734’üncü Cadde’de bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nin sauna bölümünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.