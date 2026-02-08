Yeni Şafak
Ankara’da saunada çıkan yangın söndürüldü

Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nin sauna bölümünde yangın çıktı.
Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nin sauna bölümünde yangın çıktı.

Ankara’da bir havuzun sauna bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Barıştepe Mahallesi 734’üncü Cadde’de bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nin sauna bölümünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın esnasında içeride kimse olmadığı öğrenilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



