Ankara’da sel yine can aldı

Ankara’da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bir kişi hayatını kaybetti. Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Keçiören’de dört katlı bir apartmanı da su bastı.

Binanın bodrum katında yaşayan Busenur Doğanay’ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Daireye giren ekipler, 20 yaşındaki Doğanay’ın cansız bedenine ulaştı. Bir kişi de sel suları arasında kayboldu. 12 Haziran’da da yine Ankara’da yağmur sonrası sele kapılan İlkay Yiğit boğularak can vermişti.

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