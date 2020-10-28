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Ankara’da ​son dakika deprem haberi: 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Ankara'dan sabah saatlerinde son dakika deprem haberi geldi. Alınan bilgilere göre Ankara’nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04’de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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