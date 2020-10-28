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ANKARA

Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı var

Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı var

Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması ile irtibatı bulunduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Örgütle bağlantısı tespit edilen 1’i emekli, 2’si daha önce ihraç edilmiş olan 3 albay, halen aktif olarak görevde olan 3 binbaşı, halen aktif olarak görevde olan 1 yüzbaşı, 1’i halen aktif olarak görevde, 4’ü daha önce ihraç edilmiş olan 5 üsteğmen, 7’si halen aktif olarak görevde, 6’sı daha önce ihraç edilmiş olan 13 astsubay, halen aktif olarak görevde olan 1 uzman ve 5 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Adana'da torbacılara şafak vakti nefes kesen operasyon
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yapan 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu satıcıların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
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Düzenlenen baskınlar şahısların evleri narkotik köpekler eşliğinde didik didik arandı.
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Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeyi özendirdiği ve ticaretini yaptığı öğrenildi
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Adana'da torbacılara şafak vakti nefes kesen operasyon
Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenip şüpheliler gözaltına alındı.


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