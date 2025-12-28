Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslere Özel Harekat destekli yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında "silahla yaralama" ve "tehdit" sularına karıştığı tespit edilen, çok sayıda suç kaydı bulunan ve uzun süredir aranan örgüt elebaşı A.A'nın da bulunduğu öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.