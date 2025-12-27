Yeni Şafak
Bağcılar'da kaçak göçmenlere operasyon: 6 gözaltı

Bağcılar'da kaçak göçmenlere operasyon: 6 gözaltı

16:4627/12/2025, Cumartesi
DHA
Bağcılar’da yabancı uyruklu kişilerin, kaçak olarak sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri 'Şok evi' adı verilen evlere operasyonda, 78 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Bağcılar’da yabancı uyruklu kişilerin kaçak olarak kaldıkları ve sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri, 'Şok Evi' olarak bilinen 20 adrese, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 78 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Arnavutköy’de bulunan geri gönderme merkezine gönderilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.






