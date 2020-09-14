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Gündem Ankarada toz fırtınası devam edecek mi? Prof Dr Hüseyin Toros açıkladı
ANKARA

Ankara'da toz fırtınası: Yeni bir toz fırtınası gelecek mi?

Ankara'da toz fırtınası devam edecek mi? Prof. Dr. Hüseyin Toros açıkladı

Ankara Polatlı’da meydana gelen toz fırtınasını değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Türkiye’de mevsim itibarıyla bahar aylarında daha çok karşılaşılan toz taşınımı, etkisini bu hafta boyunca gösterecek” dedi. Toros, kuvvetli rüzgarlar ile havada uçuşan başta toz olmak üzere diğer cisimlerin can ve mal kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Polatlı’da meydana gelen toz fırtınası.
Ankara Polatlı’da meydana gelen toz fırtınası.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, toz taşınımının bu hafta boyunca etkisini göstereceğini söyledi. Toros, önceki Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir anda toz bulutunun ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.

HAVA KALİTESİNİ ETKİLİYOR

Toros, “Ülkemizin kuzeyinde yüksek, güneyinde ise alçak basınç alanları etkili olmaktadır. Özellikle bu dönemlerde Afrika ve Arap yarımadasından gelen toz taşınımının özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin hava kalitesini etkilediği bilinmektedir. Türkiye’de mevsim itibarıyla bahar aylarında daha çok karşılaşılan toz taşınımı, bu hafta boyunca etkisini gösterecek” diye konuştu.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından, 'Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır' bilgisini paylaştı.


TAMAMEN LOKAL BİR OLUŞUM

Hüseyin Toros, Polatlı’da yaşanan toz fırtınasının tamamen lokal bir oluşum olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: “Bulut içindeki kuvvetli yükselici ve inici akımlar bölgede etkili olan toz fırtınasının gerçekleşmesine, arkasından gök gürültülü sağanak ve yıldırım olayının yaşanmasına neden olmuştur. Atmosferdeki kararsızlığın fazla olması, sistem geçişi sırasında oluşan ani ve şiddetli rüzgar ve kurak bir arazi yapısı yerden çok fazla miktarda tozun havalanmasına yol açmıştır.”

Tarım işçilerinin yaraları sarılacak

Ankara’nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından işçiler de etkilendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara’nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. İnce, Polatlı Kaymakamlığında oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, toz fırtınasının ardından bakanlık, kaymakamlık, belediye, Kızılay ve jandarma ile çalışmalara başladıklarını söyledi. Toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını ve çadırların dağıtılacağını anlatan İnce, “Ayrıca bin battaniye dağıtılacak. Belediyelerimiz, kaymakamlığımızın koordinasyonunda akşam yemeklerini dağıttı. Beklenmedik bir afet olayıydı. Devletimizin imkanlarıyla en kısa sürede bu yaralar sarılacak” dedi.

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CAN VE MAL KAYIPLARINA YOL AÇABİLİR

  • Kuvvetli rüzgarlar ile havada uçuşan başta toz olmak üzere diğer cisimlerin can ve mal kayıplarına yol açabileceğini aktaran Toros, “Yeryüzünden kalkan tozların başta solunum ve dolaşım sistemlerimiz üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Can ve mal kayıpları oluşmaması için evlerin balkonlarında, çatılarında kuvvetli rüzgar ile uçabilecek cisimlerin yerlerine iyi tutturulmuş olması son derece önemlidir. Bu tür kuvvetli rüzgar geçişleri sırasında kapı ve pencerelerin de kapalı olması son derece önemlidir. Kuvvetli rüzgarlar yaşlı veya zayıf ağaçların devrilmesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

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