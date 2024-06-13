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Ankara'da yol çöktü: Beş metre çapında ve 10 metre derinliğinde çukur oluştu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nda göçük meydana gelirken, 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde çukur oluştu.

16:52 - 13/06/2024 Perşembe
DHA
Belediye ekipleri tarafından bulvarda onarım çalışması başlatıldı.
Belediye ekipleri tarafından bulvarda onarım çalışması başlatıldı.

Ankara'daki olay, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dere yatağının üstüne yapılan yolun altında kanalizasyon sularının birikmesi nedeniyle çökme oluştu. 10 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki çukur nedeniyle bulvar, araç trafiğine kapatıldı ve çevrede güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri tarafından bulvarda onarım çalışması başlatıldı.

"Çökmeler bundan sonra da olacak"

Esnaf Murat Akçeşme, 2013 yılında da aynı olayın yaşandığını belirterek, "O zaman bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Burada bir dere yatağı mevcut. Bu nedenle zaman zaman çökmeler meydana geliyor. Bundan sonra da olacaktır. Bunun önlemini alınmalı. Allah'tan şansımıza bir kaza olmadı. Yol çöktü ve yukarıya doğru su çıktı. Yakınında bir araç vardı, arkadaş hemen durdu. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

Sarıyer'de yol çöktü

Sarıyer'de inşaat alanının yanındaki yolda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İstinat duvarının bir bölümü inşaat alanına doğru çökmesi nedeniyle çevredeki binalarda büyük korku yaşandı. Deprem oluyor zanneden mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. Yetkililerin inşaat alanındaki incelemeleri sürüyor. İnşaat alanı ve çöken bölüm havadan görüntülendi. Olay, Ayazağa Mahallesi 105. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Deprem oluyor zanneden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine polis, belediye ve yetkililer geldi. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

#Ankara
#Yenimahalle
#Melih Gökçek Bulvarı
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