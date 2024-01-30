Ankara'ya Cemevi-Alevi İrtibat Bürosu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ile Gölbaşı AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. "Şu anda Ankara'da kaldırımların bakımı yapılamıyor. Maalesef kırılan mermerin, taşın, tamirini yapamayan bir büyükşehir belediye yönetimi var" diyen Altınok, "Gölbaşı Belediye Başkanı'mız güzel bir tarih ve kültür çevre düzenlemesi yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 5 yılda yapamadığı travmayı da yaptı. Şimdi bu güzel hizmetleri hep beraber devam ettireceğiz. Bu birlik ve beraberliğimize hem Gölbaşı'nda hem büyükşehirde halel getirmemeliyiz" dedi.