Ankara'ya Cemevi-Alevi İrtibat Bürosu

1994 yılında Keçiören'de belediye başkanı seçildikten sonra 15 yıl boyunca Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli programları düzenlediğini hatırlatan Altınok, Kerbela olayının yüreklerinde hâlâ yanan bir ateş olduğunu söyledi. Kardeşlik ve sevgi tohumlarını hep birlikte yeşertmeleri gerektiğini belirten Altınok, büyükşehir belediye başkanı olması durumunda cemevlerine her türlü desteği vereceklerini, Hüseyin Gazi Cemevi'ne otobüs ringi yapacaklarını, Cemevi-Alevi İrtibat Bürosu kuracaklarını vadetti. Ankara için hayalleri ve sevdaları olduğunu ifade eden Altınok'un konuşmasının ardından Alevi derneklerince Altınok için hazırlanan beste seslendirildi.
Turgut Altınok Mamak'ta
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3 saat önce