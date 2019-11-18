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ANKARA

Anlık değil sürekli radar

Karayolları Elektronik Denetim Sistemlerinde (EDS) ‘anlık hız’ yerine, kameralar yerleştirilmiş iki nokta arasındaki ‘ortalama hızı’ esas alan ölçümleme yaygınlaştırılıyor. Uygulama ile sürücülerin radar noktalarında yavaşlayıp yolun geri kalanında aşırı hız yapmalarının önüne geçilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Tabela (Arşiv)
Tabela (Arşiv)

Karayollarında hız takibi yapan Elektronik Denetim Sistemlerinde (EDS) anlık hız denetimi yerine ortalama hız denetimleri esas alınacak. Belirlenecek iki nokta arasındaki mesafeyi hızlı kat edene ceza yazılacak. Amaç kara yollarında kaza oranlarını daha aza indirmek. Şehirler arası yollarda ortalama hız uygulaması yaygınlaştırılacak. Sürücülerin yolculuğun radar noktalarında yavaşlayıp yolun geri kalanında aşırı hız yapmasının önüne geçilecek. Sürücünün gittiği yol ve kat ettiği süre oranlanarak ortalama hız bulunacak. Aşırı hız yapan sürücüler buna göre cezalandırılacak. 2020 yılında sistem belirlenecek güzergahlarda denecek

PLAKA TANIMA İLE GENİŞLETİLECEK

Otoyol üzerinde belirli noktalara sabit mesafeli Plaka Tanıma Sistemi kameraları yerleştirilecek. Birinci noktadan giriş yapan aracın hız ve zaman bilgisi çekilen araç fotoğrafı ile birlikte kaydedilecek. Araç ikinci noktadan geçiş yaptığı anda aynı bilgiler sistemde karşılaştırılacak. Gidilen mesafe, iki nokta arasında alınan zamana bölünerek ortalama hız tespit edilecek. Sistem sadece iki nokta arasında sınırlı kalmayarak değişik mesafelere ilave edilen yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kameraları ile genişletilebilecek.

KORİDOR ÖLÇÜMÜ

  • Ortalama hız uygulamasının, tek ve belirli bir nokta üzerinden yapılan hız ölçüm sistemlerine göre daha iyi sonuçlar vermesi öngörülüyor. Genelde radar hız ölçüm noktaları sürücüler tarafından tespit edilebildiği için taşıtlar bu noktaya geldiğinde yavaşlıyor. Ana arter yollarda belirlenen iki veya daha fazla nokta arasında hız koridoru uygulaması yapılarak sadece ilgili noktada değil uzun bir mesafede hız ölçümü yapılmış olacak.

2020’DE İKİ GÜZERGAHTA

2020 yılından itibaren, Elektronik Denetim Sistemlerinde anlık hız denetimi yerine ortalama hız denetimleri esas alınacak. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki devlet ve il yolları ağında ortalama hız denetimlerinin esas alındığı Elektronik Denetim Sistemi kurulabilecek öncelikli güzergâhlar tespit edilecek. Belirlenecek asgari iki güzergâhta sistem hayata geçirilecek.

  • Duble ağa 3 bin km ilave
  • Türkiye, duble yol ağına gelecek yıl yaklaşık 3 bin kilometre yeni yol ekleyecek. Önümüzdeki yıl toplam 2 bin 872 kilometre bölünmüş yolun yapılması planlanıyor. Yeni yollarla birlikte kazalara neden olan 65 kara noktada da iyileştirmeye gidilecek.

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