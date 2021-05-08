​Anne sanat, çocuk oyun peşinde olacak

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; AK Parti Akdeniz İlçe Yerel Yönetimler Başkanı Ökkeş Erten, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan ve Bahşiş Mahalle Muhtarı Hayrettin Uğurcan ile birlikte, Huzurkent Bahşiş Mahallesi’nde bulunan ve kapsamlı yenileme çalışması başlatılan çok amaçlı salonu ziyaret etti. Çok amaçlı salon ile belediyeye tahsisi yapılan eski sağlık ocağına yönelik yenileme çalışması hakkında bilgi veren Başkan Gültak; “Geçmişte atıl bırakılan çok amaçlı salon ile eski sağlık ocağını değerlendirmek için harekete geçtik. Sadece bir yıl önce virane, dökük binalar idi. Buraları mesken edinen birileri rahatsızlık veriyor, vatandaşlarımız tedirginlik yaşıyordu. Belediyemize tahsisinden sonra açık ihalesine çıktık. Projeleri, mühendislerimiz çizdi. Görüldüğü üzere tertemiz oldu. Toplam bin 250 metrekare alana sahip salonumuzda, sanat atölyeleri, kreş alanı ile çocuk oyun alanları yer alacak” diye konuştu.

REKLAM

NORMALLEŞME İLE AÇILACAK