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Anne ve iki çocuğunun feci ölümü
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
15:10 . 18/01/2023 Çarşamba
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Olay yerine gelen ailenin yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

Olay yerine gelen ailenin yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

Yenice Mahallesi'nde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİRİ 5 DİĞERİ 2 YAŞINDAYDI

Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.


Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.


#aydın
#Karacasu
#soba
1 saat önce
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Anne ve iki çocuğunun feci ölümü
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