Anne ve iki çocuğunun feci ölümü

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Manisa il geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 19 Ocak 2023 Perşembe ve Cuma günleri için uyarı yapana meteoroloji, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri için uyarılarda bulundu. Manisa 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.