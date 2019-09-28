Annelere küstah tehdit

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önüne gelen Diyarbakır annelerinin, oturma eyleminin 25’nci gününe HDP’lilerin küstah tehdidi damga vurdu. Diyarbakır anneleri, oturma eylemine devam ederken il binasına giren HDP’liler “Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak” diye tehditler savurdu.

BİR ANNE FENALAŞTI

Gerginlik sırasında bir anne fenalık geçirdi.

Bunun üzerine anneler il binasına girmek istedi. HDP’lilere tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi. Yaşanan gerginlik sırasında fenalaşan bir anne, 112 Acil Servis ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı. HDP’lilere tepki gösteren anneler, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

BİNLERCE GENCE ÖRNEK OLURUZ

Oturma eyleminde yer alan anne Ayşegül Biçer, korkmadıklarını, oturma eylemine korkmadıkları için başladıklarını söyledi. Evlatları için her türlü mücadeleyi vereceklerini bildiren Biçer, şunları kaydetti: “Evladımızı istediğimiz için suçlu durumuna düşürmek istiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Söylenecek çok söz var. Onlar utanmıyor. Ben buradayım. Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK’yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz. Çıkmışlar diyorlar ki ‘Sabrımızı taşırıyorlar.’ Biz mi yoksa onlar mı bizim sabrımızı taşırıyor?”

HDP önünde gerginlik yaşandı.

EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ

Baba Rauf Biçer de HDP’lilerin zaman zaman ortalığı karıştırmak istediğini söyledi. Biçer, şöyle konuştu: “Diyorlar ki ‘Bizim sabrımız taştı. Gençlerimiz gerekeni yapacak.’ Biz de diyoruz ki 25 gündür buradayız. Neden gereğini yapmıyorlar, madem güçleri var bizi kaldırmaya neden yapmıyorlar? Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Madem, partilerini savunuyor, PKK’yı destekliyorlarsa gitsinler kendi evlatlarını göndersinler. Benim evladım gelsin, kendi vatanına, toprağına hizmet etsin.”

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TÜRKİYE’DEN HDP’YE DESTEK YOK

Oğlunun daha 16 yaşında bir çocuk olduğunu, çocuklarını alıncaya kadar il binası önünden ayrılmayacaklarını dile getiren Biçer, eylemleri yıllarca sürse de kalkmayacaklarını vurguladı. Biçer, “Artık bilsinler ki Türkiye’den onlara destek yok. Her geçen gün sayımız da çoğalacak. Hepimiz onlara karşı canlı bir bomba olacağız. İstemezlerse de o evlatlarımızı gönderecekler. Biz kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.

Çıksınlar meydana!

Mevlüde Üçdağ

Anne Mevlüde Üçdağ, çocuğunu istediğini, dayanacak güçleri kalmadığını dile getirerek, HDP’lilere tepki gösterdi. “Onlar kendi keyiflerinde geliyorlar, gidiyorlar. Çıksınlar meydana” diyen Üçdağ, çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini anlattı.

Çocuk hırsızları

Süleyman Aydın

Oturma eylemine oğlu Özkan Aydın için katılan baba Süleyman Aydın “Bizi tehdit ediyorlar. Bize saldırıyorlar, hakaret ediyorlar, pencerelerden laf atıyorlar, tükürüyorlar. Bizim yanımızdan her geçtiklerinde laf söylüyorlar. Bunlar provokasyon yapıyor” diye konuştu. Çocuklarına kavuşuncaya kadar il binası önünden ayrılmayacaklarını, hiçbir yere gitmeyeceklerini belirten Aydın, eylemlerinde kararlı olduklarını bildirdi. Aydın, şöyle dedi: “Bunlar çocuk hırsızları. Çocuklarımızı götürüyorlar. Çocuklarımıza Amerikanın uşaklığını yaptırıyorlar.”

47 aile oldu

İmmihan Nilifırka

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine İstanbul’dan gelen bir anne daha katıldı.

Anne İmmihan Nilifırka, İstanbul Sultangazi’den geldiğini, 22 yaşındaki oğlu için oturma eylemine katıldığını söyledi. Evladının Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisiyken 4 yıl önce kaçırıldığını dile getiren Nilifırka, oğlunu çok özlediğini belirtti. Nilifırka, “21 Mart’ta evde yemek yedikten sonra dışarı çıktı. Sonra haber alamadık. 2 ay kalmıştı mezun olmasına. Hiç haber yok. Hem annelere destek vermek hem de oğluma kavuşurum diye geldim. Bu eylem oğluma kavuşmak için ışık olur diye geldim” dedi. Nilifırka’nın katılımıyla nöbetteki aile sayısı 47 oldu.

Kimsenin ciğeri yanmasın

İkram Gürtürk ve Mehmet Gürtük

Muş’ta 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Musa için aynı durumdaki diğer anneler ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparken evlatlarının çıkan çatışmada öldüğünü öğrenen Gürtürk ailesi, eli kanlı terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. Anne İkram Gürtürk, “Çocuğum okuldayken kandırıldı, dağa götürüldü. Daha küçüktü, nasıl kandırıldığını anlayamadık” dedi. Gürtürk, “Diyarbakır’dayken oğlumun ölüm haberini aldık. Allah hakkımızı yerde bırakmasın. Ciğerimiz parçalanmış. Tek dileğimiz diğer dağdaki çocukların sağ geri getirilmesi. Herkes annedir, herkes babadır, bizim ciğerimiz yandı başkalarının ciğeri yanmasın” diye konuştu. Baba Mehmet Gürtürk de dağa kaçırılan çocukları geri isteyerek “Artık kimsenin ciğerini yakmasınlar. Her gün anneler ağlıyor” ifadesini kullandı.

ODTÜ’lü öğrenciler, ailelere destek oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Diyarbakır annelerine destek oldu. ODTÜ’de bir araya gelen öğrenciler, Türk bayrağı ve “Yüreğimiz sizinle. Diyarbakır’da evlatları için mücadele eden ailelerin yanındayız” yazılı pankart açtı. Kendilerini “ODTÜ Biziz Platformu” olarak adlandıran grup adına basın açıklamasını okuyan Kayahan Çetin, PKK tarafından dağa kaçırılan oğlunu kurtarmak için Hacire Akar’ın yaktığı ateşin, PKK terörü yüzünden yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye’nin meselesi olduğunu söyledi. HDP’yi eleştiren Çetin, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Yüreği yanan aileler, bizim ailelerimizdir. Kaçırılan gençlik, bizim gençliğimizdir.