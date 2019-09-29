Gündem Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27nci gününde Yavrumu istiyorum, gelmeden gitmeyeceğim
DİYARBAKIR

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27’nci gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27’nci gününde: Yavrumu istiyorum, gelmeden gitmeyeceğim

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 27’nci gününe girdi. Kütahya’dan gelen acılı anne Hatice Levent " Fadime’m okumaya gitti Bitlis’e, üniversite ikinci sınıfa geçti Fadime’mi götürdüler. Fadime’mi benden kopardılar. Yavrumu istiyorum, gelmeden gitmeyeceğim, buradayım" diye konuştu.

Haber Merkezi IHA
HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27’nci gününde.
HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27’nci gününde.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27’nci gününde devam ediyor.

İHA
Kütahya’dan gelen acılı anne Hatice Levent açıklama yaptı.

Kütahya’dan gelen acılı anne Hatice Levent, kızı Fadime’nin 2015 yılında üniversite okumak için Bitlis’e gittiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi.

İHA
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 27’nci gününe girdi.

Levent, "Yavrumu istiyorum, gelmeden gitmeyeceğim, buradayım. Yavrularımızı bize versinler, bizim kimseyle kavgamız yok, bu toprak hepimizin. Anneler hiçbir şeyden korkmayın gelin. Beraber oturalım çocuklarımızı dizimizin dibine alalım. 27 gündür buradayız, yavrularımızı getirene kadar da buradayız. Fadime’m okumaya gitti Bitlis’e, üniversite ikinci sınıfa geçti Fadime’mi götürdüler. Fadime’mi benden kopardılar, ciğerimi aldılar, benim yavrumdan ne istediler okuyup bana bakacaktı" dedi.

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Eylem yapan aile sayısı 49'a yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27’nci gününde devam ediyor. Oğlu 5 yıldır kayıp olan Sıdıka Tatlı’nın da katılmasıyla eylem yapan ailelerin sayısı 49’a yükseldi.

4 Kasım 2014’te Şanlıurfa’dan Mardin’e üniversite okumak için giden Aziz Tatlı, son sınıf öğrencisi iken yurtta bıraktığı valizi ve ’Anne hakkını bana helal et ben gidiyorum’ notu ile ortalıktan kayboldu. 5 yıldır birçok yerde Aziz’i aradığını aktaran anne Sıdıka Tatlı, çocuğundan haber alamadığını söyledi.

AA
Oğlu 5 yıldır kayıp olan Sıdıka Tatlı’nın da katılmasıyla eylem yapan ailelerin sayısı 49’a yükseldi.

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Anne Tatlı, "Oğlum Aziz Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesinde mimarlık bölümü son sınıfı okuyordu, kandırıp götürdüler. 22 yaşındaydı, şimdi ise 27 yaşına girdi, Kasım ayında 5 yılı bitiyor. Hepsi aynı yılda gittiler, Siverek’ten geliyorum. 5 yıldır ne sağ ne de ölü olduğunu biliyorum, hiçbir haber alamadım. Akşam saat 21.00’de yurt müdürü aradı, oğlumuzun olmadığını söyledi, arabamız yoktu komşumuzun arabasıyla gittik. Valizini bırakmış ‘Anne hakkını bana helal et ben gidiyorum’ diye not bırakmış. Ölü mü, diri mi bilmiyoruz. 5 yıldır yastayız, sağ ise bize bir telefon açsın. Kayıp olduğu gibi ilan da verdik. Savaş zamanıydı, çok gezdik. Kobani’ye gitti, bulamadık. Ben de hastayım, yeni ameliyat oldum, ayakta duramıyorum. Belki beni görüyor. Aziz oğlum beni görüyorsan bana bir telefon aç, yeter artık ciğerimiz bitti" dedi.

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