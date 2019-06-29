Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
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Annesi kahrolsun diye öldürdüm

Balıkesir Havran’da öz kızının otomobiline arkadan çarpıp yoldan çıkardıktan sonra 15 el ateş ederek öldüren baba, cinayeti sırf annesinin kahrolup üzülmesi için işlediğini söyledi. İfadesi kan donduran baba tutuklanırken, çiçeği burnunda doktor Gülnur Yılmaz gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Ali Yılmaz
Mustafa Ali Yılmaz

Balıkesir'de önceki gün yaşanan ve tüyler ürpeten cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. 57 yaşındaki Mustafa Ali ve 49 yaşındaki Gülden Yılmaz bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Eski eşinin rahatsız etmesinden kurtulmak isteyen Gülden Yılmaz Balıkesir’in Havran ilçesinde yaşayan annesinin yanına taşındı. Bu süreçte Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan kızı Gülnur Yılmaz’dan eski karısının yerini öğrenmek isteyen baba Mustafa Ali Yılmaz sık sık kızına baskı yaptı. Kızının annesinin yerini söylememesi üzerine plan yapan baba Yılmaz, 1 yıl önce kızına ait otomobile takip cihazı (GPS) yerleştirdi. Böylelikle kızının nereye gittiğinden haberdar olan Yılmaz, bir yıl boyunca genç kızı takip etti. Geçtiğimiz hafta okulundan mezun olan Gülnur Yılmaz 2 arkadaşıyla beraber tatil için annesi ve anneannesinin yanına doğru yola çıktı.

Gülnur Yılmaz

15 EL ATEŞ ETTİ

Antalya’dan itibaren otomobili takibe alan Mustafa Ali Yılmaz, Balıkesir’in Havran ilçesi, Büyükşapcı Mahallesi Hamasçakılı mevkiine geldiğinde arabayla ile takip ettiği kızının otomobiline arkadan çarpıp yoldan çıkmasına sebep oldu. Kaza yapan kızının başına giden Mustafa Ali Yılmaz, yine eski karısının yerini sordu. Kızı annesinin yerinin söylemeyince gözü dönen Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 15 el ateş ederek öz kızını öldürdü ve kaçtı. Genç kızın yanındaki 2 arkadaşı da gelen kurşunlardan dolayı yaralandı.

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Gülden Yılmaz

KENDİ TESLİM OLDU

Kızını öldüren baba Mustafa Ali Yılmaz bir süre sonra Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Baba Mustafa Ali Yılmaz’ın verdiği ilk ifadesinde cinayeti sırf ’annesi kahrolsun, üzülsün’ diye işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, genç kızın cenazesi İzmir’in Narlıdere ilçesinde Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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