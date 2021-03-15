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İSTANBUL

​Anneye veda​

Anneye veda

İçişleri Bakanı Soylu’nun annesi Servet Soylu, Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’nda defnedildi. Soylu ile birlikte tabuta omuz veren Erdoğan, cenaze namazının ardından defin törenine de katıldı. Erdoğan kısa konuşmasında, “Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisinde” dedi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Bakan Soylu - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soylu - Cumhurbaşkanı Erdoğan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri Bakan Soylu ve ailesi kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM başkanları İsmail Kahraman ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve iş, sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesinin kabri başında Yasin-i Şerif okudu
OYNAT 02:20
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesinin kabri başında Yasin-i Şerif okudu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Bakan Soylu, annesinin kabri başında Yasin-i Şerif okudu.

VATANA HİZMET EDEN BİR EVLAT YETİŞTİRDİ

  • Cenaze namazını Hakkı Soylu kıldırırken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibi’nin Livaü’l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum.”

İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı
OYNAT 03:15
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den, Süleyman Soylu'nun annesinin taziyesinde Kuran-ı Kerim tilaveti
OYNAT 00:59
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den, Süleyman Soylu'nun annesinin taziyesinde Kuran-ı Kerim tilaveti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun taziyesinde Bakara Suresi'nin 155 ve 156. ayetlerini okudu.

ONUN İÇİN HEP KALICIDIR

“Zira sevgili Peygamberimiz’in hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar. Şimdi Servet Annemiz de hem böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı, güzelliği içinde Hakk’a yürüdü, yürüyor. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaü’l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir.

AİLE KABRİSTANINDA DEFNEDİLDİ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Soylu, tabuta birlikte omuz verdi. Ardından Soylu, tabutun cenaze aracına yerleştirilmesine yardım ettikten sonra cenaze aracına bindi. Servet Soylu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Erdoğan da defin törenine katıldı.
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