​Anneye veda​

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri Bakan Soylu ve ailesi kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM başkanları İsmail Kahraman ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve iş, sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

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VATANA HİZMET EDEN BİR EVLAT YETİŞTİRDİ

Cenaze namazını Hakkı Soylu kıldırırken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibi’nin Livaü’l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum.”

ONUN İÇİN HEP KALICIDIR

“Zira sevgili Peygamberimiz’in hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar. Şimdi Servet Annemiz de hem böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı, güzelliği içinde Hakk’a yürüdü, yürüyor. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaü’l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir.”

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AİLE KABRİSTANINDA DEFNEDİLDİ