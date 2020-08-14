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Gündem Antalyada geçirdiği trafik kazası sonrası zavadanak sözüyle fenomen olan şahıs tutuklandı
ANTALYA

Antalya haber: 'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs tutuklandı

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası 'zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası diyaloglar sonrası fenomen olan ve 'Zavadanak Bekir' olarak tanınan 42 yaşındaki Bekir V. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan açılan dava sonuçlandı. 5 ay hapis cezasına çarptırılan Bekir V., cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Bekir V.
Bekir V.

Antalya'daki kaza, geçtiğimiz 15 Mart günü Manavgat’ın Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Bekir V.'nin kullandığı 07 L 7170 plakalı kamyonetle Niyazi K.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Niyazi K.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü K. ve Osman K. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Kazanın ardından ise kamyonet sürücüsü Bekir V'nin polis ve karşı tarafla diyalogları güldürmüştü.

"Zavadanak bana çarptı"


Polisin yaptığı alkol testinde 2.2 promil alkollü çıkan Bekir V., diğer araç sürücü Niyazi K.’ye, "Korona’dan mı kaçıyorsun. Hadi ben sarhoş olabilirim ama devletin ışıklarına uymayan o. Kırmızı ışıkta geçtin" şeklinde tepki göstermişti.

Polis ve jandarmanın 220 promil alkollü sürücüyle imtihanı
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Polis ve jandarmanın 220 promil alkollü sürücüyle imtihanı
Antalya'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tekerinin biri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü 220 promil alkollü çıktı. Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü, “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösterdi.

Bekir V.'nin ayrıca polis ekiplerine olayı anlatırken kullandığı 'Zavadanak bana çarptı' sözleri de kendisini fenomen yapmış, Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

5 ay hapis cezası



Kaza sonrası sürücü belgesine 6 ay süresince el konulup para cezası uygulanan Bekir V. hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan Manavgat 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada 5 ay hapisle cezalandırılan Bekir V.'nin cezası kesinleşti. Alanya Adliyesine giderek teslim olan Bekir V., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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