Gündem Dünyanın en şanssız adamı Yaşamı boyunca 5 kez ismi değişti 2 kez askerlik yaptı
ANTALYA

Antalya haberleri: Yaşamı boyunca 5 kez ismi değişti 2 kez askerlik yaptı

Dünyanın en şanssız adamı: Yaşamı boyunca 5 kez ismi değişti 2 kez askerlik yaptı

Antalya’da hayata gözlerini açar açmaz ismi ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla ilk şansızlığını yaşayan Ersin Akbaş, yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşadı. Çalıştığı yerde geçirdiği iş kazasını ispatlamak için 14 yıldır hukuk mücadelesi veren Akbaş, davalar sırasında da tek tanığının vefatıyla adeta yıkıldı.

Haber Merkezi IHA
Ersin Akbaş
Ersin Akbaş

Antalya’da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Akbaş’ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti.

İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.

Akbaş, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu fakat şansızlıklar peşini bırakmadı.

İki kez farklı isimlerle askerlik yaptı

Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez Krizi’yle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı.

3 Kasım 2019'a kadar değiştirin
GÜNDEM
3 Kasım 2019'a kadar değiştirin

Başkasının adına hapis yattı

Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şansızlıklar peşini bırakmadı. "Benim çektiğim mağduriyeti Allah kimsenin başına vermesin" diyen Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş’ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.

İş kazası geçirdiğini 14 yıldır ispat etmeye çalışıyor

2005 yılında ise Ersin Akbaş, çelik imalatı yapan bir şirkette iş kazası geçirdi. İddiaya göre sigortasız çalıştığı iş yerinde kamyona demir yükleyen bir vincin halatları koptu. Yere düşen demirlerden bir tanesi, Akbaş’ın kafasına isabet etti. Baygın halde iş yeri sahibi ve vinç operatörü tarafından hastaneye kaldırılan Akbaş, yine iddiaya göre ‘kendisi düştü’ denilerek hastane kayıtlarına normal kaza olarak kaydedildi, SGK’ya da herhangi bir bildirimde bulunulmadı.

REKLAM

Ardından tedavisi tamamlanan Akbaş’ın gözünde yüzde 70 görme engeli meydana geldi. Tedavi masraflarıyla sigortasız çalıştırıldığını öğrenen Akbaş, hastaneye de normal kaza şeklinde getirildiğini duyunca hizmet ve iş kazası tespiti için dava açtı.

14 yıldır süren davada 4 avukat değiştiren Akbaş, bir türlü iş kazası geçirdiğini ispatlayamadı. Kaza anında olayın tek tanığı olan aynı iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşı da davalar sürerken hayatını kaybetti. Akbaş, bunun üzerine şansızlığına adeta isyan etti.

‘Sen sara hastasısın’ dediler

Akbaş, başından geçen iş kazasını şu sözlerle anlattı:

“Vinçten demir koptu. Her demirde kancalar vardı ve birinin koptuğunu gördüm. Operatöre, ‘Kamyona vurmasın. Aşağı indir ve vinci sal’ diye bağırdım. O anda taban aşağı düşünce demir kafamın sağ tarafına çarptı. Beni hastaneye götürmüşler, 6 saat sonra hanıma haber veriyorlar, ‘dolmuştan indi, düştü’ diye. Başlangıçta hastanede bana ölecek diye sara raporu düzenliyorlar. Hastanede çalışan personele sordum; ’Kızım ben ne hastasıyım da benden bir gecede 700 TL para alıyorsunuz’ diye. Onlar da dediler ki, ‘Ersin abi sen epilepsi hastasısın.’ Epilepsinin ne olduğunu ben bilmem. Eczaneye ‘Ben epilepsi hastasıymışım. Ne demek bu?’ diye sordum. Dediler ki, ‘Sen sara hastasısın kardeşim.’ Yemin ediyorum Antalya’nın sıcaklığı beynimden ateş olarak girdi, ayaklarımdan buz olarak çıktı.”

Akbaş, 5 sefer isim değiştirdi, 2 sefer ise askere gitti.

“Dünyanın en şansız insanı benim”

Ardından çalıştığı şirkete gittiğini anlatan Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlara dedim ki ‘Siz beni yaşarken öldürdünüz.’ Benim arkamda devlet var. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulundum. 14 senedir mahkemeye gelmekten Musa da (avukat) yoruldu, ben de yoruldum. Dünyada en şansız insan benim galiba. Vallahi benim, billahi benim. 5 sefer isimim değişmişti, 2 sefer askere gittim. Gerçekten yoruldum, sesim soluğum da kesildi. Adalet er ya da geç yerini bulur.”

REKLAM

Avukat: Biz de yorulduk

Talihsiz adamın son avukatı Musa Baş, işverenin sorumluluktan kurtulmak için hastane kayıtlarına sara hastası olarak kaydettirdiğini ve kayıtlara ’kendi kendine düştüğü’ şeklinde yansıtıldığını ileri sürdü.

Bu yüzden SGK bildiriminin yapılmadığını söyleyen Baş, “Müvekkilim iyileştikten sonra kendisine sara hastası diye tutanak tutulduğunu öğreniyor. Hizmet tespiti ve iş kazası olduğunun tespiti için dava açıldı. Hastaneye yanlış bildirimden sonra müvekkilimin sigortasının olmaması, SGK’ya yaptığımız müracaatlar sonrası yapılan incelemeler derken 5-6 sene hiçbir rapor düzenlenmedi. Haliyle mahkemeler de tespit davalarında da bu iş kazası raporunu beklediler. Biz devam eden süreçte tanık dinlettik aynı iş yerinde çalıştığı. Sonunda sigortasız çalıştığı ortaya çıktı. Tanığımız vefat etti. Şimdi de hiç anlaşılmaz şekilde mirasçılarını dinlemeye çalışıyorlar. O da sigortasız çalıştığı için orada çalışıyor muydu, onun tespitini aşmaya çalışıyorlar. Esasında ceza davası görüldü ve ceza aldı işveren hem savcılıkta hem mahkemelerde görüldü. Mahkemeye göre hala sara hastası ve biz iş kazası olduğunu tespit ettiremedik. 14 yıldan beri sürmektedir. Müvekkilim bunlardan mağdur olmaktadır. Bizde mağduruz vekil olarak, 14 yıldır emek sarf ediyoruz” diye konuştu.

Baldızının boğazını kesti

Baldızının boğazını kesti

​Güvenlik görevlisi enişte baldızını defalarca bıçakladı.
Gurur günü

Gurur günü

​Milli savaş gemisi Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor.
Yakın koruması öldürüldü

Yakın koruması öldürüldü

Çıkan çatışmada beş güvenlik görevlisi de yaralandı.
Teröristlerin ifadeleri<br>ortaya çıkardı

Teröristlerin ifadeleri
ortaya çıkardı

HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış.
Son verin

Son verin

Ermenistan'a "Dağlık Karabağ" çağrısı.
Akdeniz sallandı

Akdeniz sallandı

​Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Dikkat çeken araştırma

Dikkat çeken araştırma

10 kişiden 7'si evine güvenmiyor, 5'i GSM operatörünü değiştirecek.
Yavrumu istiyorum<br>gitmeyeceğim

Yavrumu istiyorum
gitmeyeceğim

HDP önündeki evlat nöbeti 27'nci gününde.
Marmara'da bir deprem daha

Marmara'da bir deprem daha

3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fatih'te<br>korkutan yangın

Fatih'te
korkutan yangın

​Binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Buluşma anında ölüm ayırdı

Buluşma anında ölüm ayırdı

​Erzincan'da yaşanan kaza yürekleri parçaladı.
Bir kez bari Türkiye'den yana olun

Bir kez bari Türkiye'den yana olun

​CHP, HDP/PKK güvenli bölgeyi engellemek için harekete geçti.
Diriliş derbisi

Diriliş derbisi

Haftanın ikinci derbisi Medical Park'ta oynanacak.
Betonunda deniz<br> kabukları bulundu

Betonunda deniz
kabukları bulundu

3 bloktan oluşan 30 daireli bina mühürlendi.
Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

​Mısır'daki protestolar yeni bir dönemi başlatabilir.
Trump'a<br>bir engel daha

Trump'a
bir engel daha

Federal Mahkeme, Trump'ın göçmenlerle ilgili planını bozdu.
Anneler<br>vazgeçmez

Anneler
vazgeçmez

Diyarbakır'daki ​evlat nöbetinde 27.gün geride kaldı.
İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu
Gündem

İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi Sedat Hasan Karacaoğlu'na 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Gündem

FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi Sedat Hasan Karacaoğlu'na 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Moldova'nın sınır dışı ederek Türkiye'ye teslim ettiği Sedat Hasan Karacaoğlu, ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kandilli Rasathanesi'nin deprem profesörü açıkladı: Artçılar Marmara'daki ana faydan güneye doğru ilerliyor
Gündem

Kandilli Rasathanesi'nin deprem profesörü açıkladı: Artçılar Marmara'daki ana faydan güneye doğru ilerliyor

İstanbul'da büyük paniğe neden olan 26 Eylül depremine ilişkin yeni ve çarpıcı bilgiler ortaya çıkıyor. Kandilli Rasathanesi'de basın açıklaması yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Özener, 5,7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı şokların Marmara'daki ana fay üzerinde olduğunu ve daha sonraki bazı artçı depremlerin ise güneye doğru ilerlediğini açıkladı. Kandilli olarak artçı şokların yönünü izlediklerini kaydeden Prof. Özener, herkesin merak ettiği beklenen büyük depremin zamanına ilişkin ise şunları kaydetti: "Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil."

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.