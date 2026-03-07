Yeni Şafak
Antalya’da balıkçı teknesi battı: 3 kişi son anda denize atlayarak kurtuldu

7/03/2026, Cumartesi
IHA
Sahil güvenlik ekipleri bölgede inceleme başlattı.
Sahil güvenlik ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçı teknesinin batması paniğe neden oldu. Teknede bulunan 3 kişi son anda kendilerini denize atarak kıyıya çıkmayı başarırken olayda can kaybı yaşanmadı. Teknenin batma anı ise dron ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Dinek Mahallesi’ndeki Alanya Yat Limanı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre balık tutmak amacıyla denize açılan 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Teknenin kısa süre içinde suyla dolması üzerine durumun ciddiyetini fark eden teknedeki 3 kişi, denize atlayarak yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, su almaya devam eden balıkçı teknesi kısa süre sonra yavaş yavaş sulara gömüldü.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, batan tekne denizin dibine gömülerek gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.



