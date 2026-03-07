Antalya’da balıkçı teknesi battı: 3 kişi son anda denize atlayarak kurtuldu

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Dinek Mahallesi’ndeki Alanya Yat Limanı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre balık tutmak amacıyla denize açılan 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Teknenin kısa süre içinde suyla dolması üzerine durumun ciddiyetini fark eden teknedeki 3 kişi, denize atlayarak yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, su almaya devam eden balıkçı teknesi kısa süre sonra yavaş yavaş sulara gömüldü.