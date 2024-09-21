Antalya'da bulduğu mantar görenleri şaşırttı: Tam 8 kilo 200 gram

Antalya'da yaşayan bir vatandaş, her gün ormanın doğal zenginliklerinden faydalanarak ücretsiz mantar topluyor ve bunları kilosu 100 TL'den satarak, günlük 5 bin TL kazanıyor. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Halit Kaya, günde sadece 4-5 saat çalışıyor. Bu sıra dışı işi duyanlar ise hayrete düşüyor. Mantar avcılığı yapan Halit Kaya'nın girişimi aynı zamanda diğer vatandaşlara da ilham kaynağı oldu.