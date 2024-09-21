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Antalya'da bulduğu mantar görenleri şaşırttı: Tam 8 kilo 200 gram

Antalya'da bulduğu mantar görenleri şaşırttı: Tam 8 kilo 200 gram

11:1321/09/2024, Saturday
AA
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Işık, mantarı ailesiyle tüketeceğini belirtti.
Işık, mantarı ailesiyle tüketeceğini belirtti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, arazide 8 kilo 200 gram ağırlığında mantar buldu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bir kişi, arazide 8 kilo ağırlığında mantar buldu.

Serik Çiftçi Malları Koruma Başkanı Beyazıt Işık, gazetecilere, Göktepe yaylasında dağlık alanda mantar toplarken büyük boyda bir mantar gördüğünü söyledi.

Mantarı koparıp, Serik'e getirdiğini anlatan Işık, "Mantarın türü hakkında araştırma yaptım, 'diken' mantarı olduğunu öğrendim. İç Anadolu Bölgesi'nde, ilkbahar ve sonbaharda yağışların ardından kırsal alanlarda dikenlerin yanında yetişiyormuş. Yenilebilir bir tür. Büyüklüğü hepimizi şaşırttı. Tarttık 8 kilo 200 gram geldi. Mantarı bulduğum bölgedeki kişilere sordum, onlar da ilk defa bu kadar büyüklükte mantar gördüklerini söylediler." diye konuştu.

Işık, mantarı ailesiyle tüketeceğini belirtti.


#Antalya
#Mantar
#Akseki

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