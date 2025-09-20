Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Antalya/ Manavgat
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesi, Ilıca Mahallesi Kumköy bölgesindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına iş makineleriyle destek verdi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
#Manavgat
#sazlık alan
#yangın