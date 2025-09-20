Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altında

16:1120/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Antalya/ Manavgat
Antalya/ Manavgat

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Ilıca Mahallesi Kumköy bölgesindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına iş makineleriyle destek verdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



#Manavgat
#sazlık alan
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?