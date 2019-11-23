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ANTALYA

Antalya'da tiyatro susturuldu

İBB Şehir Tiyatrolarında İskender Pala’nın “Aşk Bir Zamanlar”, Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş” ve Necip Fazıl’ın “Reis Bey” oyunlarının kaldırılmasının yankıları sürerken sanata baskı Antalya’ya uzandı. CHP’li yönetim, 48 tiyatrocuyu işten kovdu. Oyunlar için harcanan 2,4 milyon lira çöpe giderken, 36 yıllık Antalya Şehir Tiyatrosu ilk kez perde kapattı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Antalya’da bir grup sanatsever, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Şehir Tiyatrosunun sezon açılışı yapmamasını ve 48 tiyatrocunun işine son verilmesini protesto etmişti.
Antalya’da bir grup sanatsever, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Şehir Tiyatrosunun sezon açılışı yapmamasını ve 48 tiyatrocunun işine son verilmesini protesto etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen İskender Pala’nın “Aşk Bir Zamanlar”, Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş” ve Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” oyunlarını kaldırılmasının yankıları sürerken CHP’li Antalya Belediyesi de sanata bir darbe indirdi. Başkanlığını CHP’li Muhittin Böcek’in yaptığı yönetim Türk televizyonlarının ekran yüzü olan tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür‘de aralarında bulunduğu 48 sanatçıyı işten çıkardı.

Mehmet Özgür

İLK KEZ PERDE KAPATTI

36 yıllık Antalya Şehir Tiyatrosu tarihinde ilk kez perde kapattı. Tiyatro oyunları sahnelenemez hale geldi, kurum milyonlarca lira zarara uğratıldı. CHP’li yönetim işten çıkarmaların gerekçesini israfa bağladı ancak işin aslının öyle olmadığı öğrenildi. Hukuki süreç devam ettiği için ismini açıklamak istemeyen tiyatrocular işten çıkartılmanın ve uygulanan mobbingi Yeni Şafak’a anlattı.

ÜRETİMDEN YOKSUN KALDIK

Tiyatro oyuncuları, 5 yıldır makine gibi işleyen düzenin sebepsiz ve gereksiz yere üretimden ve işleyişten yoksun bırakıldığını belirtti. Oyuncular, mahalli seçimlerin ardından başlayan mobbing uygulamasının son noktasının ise işten çıkarma olduğunu ifade etti. İşten çıkartılan tiyatrocular şunları söyledi: “Oyun ve turnelerimizin çoğu reddedildi. Bu sürecin devamında genel sanat yönetmeni ve şube müdürü usulsüz ve hukuksuz bir şekilde görevden alındı.”

2,4 MİLYON ÇÖPE ATILDI

“CHP’li yönetim işten çıkarmaları maddi sıkıntılara bağladı. Oysa ki işin aslı öyle değil. Maddi sebepler gösterilerek tiyatronun faaliyetlerine durduran CHP yönetimi 24 oyunu oynanamaz hale getirildi. Setlerin oluşturulduğu, kostümlerin satın alındığı ve oyuncuların eğitimden geçirildiği oyunların sahneden indirilmesi asıl israfı gözler önüne serdi. Bu oyunlar için harcanan yaklaşık 2,4 milyon lirayı çöpe atıldı.”

OYUNCULARA MOBBİNG

İşten çıkarılmayan az sayıda sanatçıya da mobbing uygulandığı öğrenildi. Sanatçıların oyun ve prova günü olmamasına rağmen sabah 8 akşam 5 mesaisinde zorunlu tutulduğu belirtildi.

Sağlıkçıyı müdür yaptı!

  • Muhittin Böcek
  • İptal edilen oyunlar, işten çıkartmalar ve çöpe atılan milyonlarca liranın yanı sıra CHP’li yönetim sanata doğrudan müdahale etmeye başladı. CHP’li yönetimin kişiye özel yönetmelik çıkararak kendi yönetici kadrolarını oluşturmaya çalıştığı belirtildi. CHP’nin sanata nasıl müdahale ettiğini tiyatrocular şu ifadelerle anlattı: “2015 yılında şu anki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de yer aldığı meclis toplantısında şehir tiyatrosu müdürünün nasıl seçileceği hazırlanan yönetmelikle belirlendi. Bu yönetmelik kapsamında sanat çalışanlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu maddenin amacı tiyatronun işleyişini bilen, ekibi tanıyan, ekiple birlikte bir arada çalışma pratiğine ulaşmış kişiyi belirlemektir. En önemlisi ise tiyatroyu siyasi rövanşlardan ve günlük siyasetin oyuncağı olmaktan korumaktır. Şehir tiyatrosu müdürünün tanımı yapılmasına rağmen, yönetmelik maddesine aykırı bir şekilde sanat idareciliği konusunda eğitimi, tecrübesi, kültür ve sanat alanında yeterliliği olmayan bir sağlık teknikeri tiyatro şube müdürü olarak atanmıştır.”

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