Antalya'nın gizemli bitkilerine dokunan yandı: 500 bin liradan fazla ceza

Gazipaşa'nın eşsiz endemik türlerinden biri olan Arı Orkidesi, baharın gelişiyle birlikte doğada yeniden boy göstermeye başladı. Bu nadir güzelliği koparmanın bedeli ise tam 557 bin 212 TL para cezası olarak belirlendi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetişen endemik bitki türlerinden "Arı orkidesi", baharla birlikte ilçenin yüksek köylerinde açmaya başladı.
Arı orkidelerini fotoğraflayan çevreci ve eğitimci Güldane Şahin, Gazipaşa'nın nadir bir güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, bu endemik türün korunmasının önemine dikkat çekti.
Şahin, Arı orkidelerinin izinsiz koparılmasının ciddi yasal sonuçları olduğunu söyledi.
"Koparmanın cezası 557 bin TL"
Gazipaşa endemik bitki türleri açısından oldukça zengin bir ilçe olduğunu söyleyen Güldane Şahin, şunları söyledi:
Arı orkidesini koparmanın cezası 557 bin 212 TL. Vatandaşlarımız kaçak bitki toplayanları gördüklerinde kolluk kuvvetlerine haber vermesi gerekiyor. Bazı internet üzerinden endemik bitki satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biyokaçakçılığın önüne geçmemiz gerekiyor. İlçemizin biyolojik zenginliğinin korunmasının, gelecek nesillerimiz için büyük önem taşıyor. Bu yüzden de endemik bitkilerimize sahip çıkmalıyız ve farkındalık oluşturmalıyız.