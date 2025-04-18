Antalya'nın gizemli bitkilerine dokunan yandı: 500 bin liradan fazla ceza

Ülkemizde çok az örneği görülen nadir bitki türü Arı orkideleri de kaçak toplama ve biyokaçakçılık gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Bu yüzden endemik bitki türlerinin korunması da büyük önem taşıyor. İzinsiz bitki toplamak, sadece ticari amaçla değil, iyi niyetle dahi yapılsa bölge için büyük bir tehdit oluşturuyor.