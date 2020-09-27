Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Antibiyotikte büyük tasarruf
ANKARA

Antibiyotikte büyük tasarruf

2011’de reçetelerin %35’inde antibiyotik yer alırken bu oran 2019’da %24’e düştü. 2011’de 218 milyon kutu antibiyotik satılmıştı. Artış aynı hızda devam etse sayı 2019’da 272 milyon olacaktı. Ancak geçen sene 168 milyon kutu tüketildi. 100 liralık ilaçta antibiyotiğe ayrılan para da 11 liradan 4,5 liraya düştü.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Gereksiz antibiyotik kullanımıyla mücadele başarılı sonuç verdi.
Gereksiz antibiyotik kullanımıyla mücadele başarılı sonuç verdi.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı ve sonrasında gelişen antibiyotiğe karşı direnç Türkiye’nin en önemli sağlık sorunları arasında bulunuyor. Akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde 2011 yılında bin kişi başına yaklaşık 42,28 birim olan antibiyotik tüketimi, 2019 yılında yaklaşık 31,86 birime geriledi.

DOKTORLAR TERCİH ETMİYOR

Ayrıca 2011 yılında reçetelerin yaklaşık yüzde 35’inde antibiyotik yer alırken, 2019’de yüzde 24’ünde antibiyotik yazıldığı tespit edildi. Yani hekimlerin antibiyotik reçeteleme tercihinde yüzde 32’lik azalma görüldü.

105 MİLYON KUTU TASARRUF

2011 yılında antibiyotik satışı 218 milyon kutu olarak gerçekleşmişti. Şayet, antibiyotik tüketimi aynı oranda devam etseydi geçen sene 272 milyon kutu antibiyotik tüketilmiş olacaktı. Oysa çalışmalar neticesinde geçen yıl ki antibiyotik tüketimi kutu bazında 168 milyon olarak belirlendi. Dolayısıyla 2019 yılında 105 milyon kutu daha az antibiyotik tüketildi.

100 LİRANIN 4,5 TL’Sİ

  • 2011 yılında ilaç için harcanan her 100 TL’nin yaklaşık 11 TL’si antibiyotikler için harcanırken, 2019 yılında her 100 TL’nin yaklaşık 4,5 TL’sinin antibiyotikler için harcandığı tespit edildi.

Türkiye'nin 26 Eylül koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 71, vaka sayısı 1511
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 26 Eylül koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 71, vaka sayısı 1511
Abone Ol Google News
İsrailin kendi askerine detahammülü yok

İsrail'in kendi askerine de
tahammülü yok

​Odasına Filistin bayrağı asan İsrailli asker ordudan atıldı.
Eski bakandan skandal

Eski bakandan skandal

​Hırsızlık yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
AFAD açıkladı

AFAD açıkladı

​Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi.
Sörloth yoksa Afobe var

Sörloth yoksa Afobe var

​Trabzonspor, Afobe'nin yıldızlaştığı maçta Yeni Malatya'yı 3-1 yendi.
İSTAÇ Genel<br>Müdürü vefat etti

İSTAÇ Genel
Müdürü vefat etti

​Mustafa Canlı, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

Şırnak'ta gerçekleşen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.
Herkesi kandırmaya çalışıyor

Herkesi kandırmaya çalışıyor

​Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adamdan 'balta' açıklaması.

Dünyanın sayılı<br>ülkeleri arasına girdik

Dünyanın sayılı
ülkeleri arasına girdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Teknofest 2020' etkinliğinde önemli açıklamalar.

AVM'de yangın paniği

AVM'de yangın paniği

Elektrikler kesilince vatandaşlar mahsur kaldı.

​İstanbul genelinde aynı anda uygulanacak.

​73 kişiden 1 milyondan fazla para topladılar.
Teslimatı<br>yıl sonunda

Teslimatı
yıl sonunda

​Atmaca karadan atılan füzeleri de imha edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.