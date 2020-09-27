Antibiyotikte büyük tasarruf

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı ve sonrasında gelişen antibiyotiğe karşı direnç Türkiye’nin en önemli sağlık sorunları arasında bulunuyor. Akılcı antibiyotik kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde 2011 yılında bin kişi başına yaklaşık 42,28 birim olan antibiyotik tüketimi, 2019 yılında yaklaşık 31,86 birime geriledi.

DOKTORLAR TERCİH ETMİYOR

Ayrıca 2011 yılında reçetelerin yaklaşık yüzde 35’inde antibiyotik yer alırken, 2019’de yüzde 24’ünde antibiyotik yazıldığı tespit edildi. Yani hekimlerin antibiyotik reçeteleme tercihinde yüzde 32’lik azalma görüldü.

105 MİLYON KUTU TASARRUF

2011 yılında antibiyotik satışı 218 milyon kutu olarak gerçekleşmişti. Şayet, antibiyotik tüketimi aynı oranda devam etseydi geçen sene 272 milyon kutu antibiyotik tüketilmiş olacaktı. Oysa çalışmalar neticesinde geçen yıl ki antibiyotik tüketimi kutu bazında 168 milyon olarak belirlendi. Dolayısıyla 2019 yılında 105 milyon kutu daha az antibiyotik tüketildi.

100 LİRANIN 4,5 TL’Sİ

2011 yılında ilaç için harcanan her 100 TL’nin yaklaşık 11 TL’si antibiyotikler için harcanırken, 2019 yılında her 100 TL’nin yaklaşık 4,5 TL’sinin antibiyotikler için harcandığı tespit edildi.