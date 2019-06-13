AÖF sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler, dönem sonu heyecanı yaşadı.
AÖF sonuçları nasıl öğrenilir?
25-26 Mayıs tarihinde yapılan AÖF bahar dönemi sınavlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına aöf mobil uygulamadan ya da üniversitenin internet sitesinden öğrenebilir.
AÖF sınav sonuçları için tıklayınız
Sınav sonuçlarına itiraz
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
AÖF sınavından ders notlarının anlamları
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti