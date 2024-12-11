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Apple şifreleri 'net delil paylaşılırsa' verecekmiş

Apple şifreleri 'net delil paylaşılırsa' verecekmiş

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/12/2024, Wednesday
G: 11/12/2024, Wednesday
Yeni Şafak
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Sinan Ateş
Sinan Ateş

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastı davasında yeni gelişme. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin, sanıklar Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem’in telefon şifrelerinin temin edilmesi için ABD merkezli Apple şirketine yazdığı resmi yazıya cevap geldi. ABD yasaları gereği telefon ve iCloud şifrelerinin sağlanamayacağını belirten Apple, şifrelerin temini için suçun detayları ve şifre talebinin gerekçeleriyle ilgili daha fazla bilgi istedi. Şüphelilerin cinayetteki rollerine ilişkin net deliller ortaya konulursa talebin değerlendirileceğini bildiren şirket, 14 Ocak 2025’e kadar bilgi eksikliği giderilmediği takdirde sürecin sonlandırılacağını ifade etti. Sanık Öktem Kovid-19’dan sonra hafıza kaybı yaşadığını ve telefon şifresini hatırlamadığını öne sürmüş, dönemin Cinayet Büro Amiri Aykal ise şifresini paylaşmayı reddetmişti. Aykal tutuklu yargılanırken, mahkeme Öktem’in ise tahliyesine karar vermişti.


#Sinan Ateş
#Serdar Öktem
#Mustafa Ensar Aykal

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