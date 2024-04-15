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Ara tatil bitti: Okullarda ilk ders zili çaldı

Ramazan bayramı ile birleşen ara tatil sona erdi, ilk ders zili bugün çaldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen dersbaşı yaptı.

10:50 - 15/04/2024 Pazartesi
AA
Eğitim -Öğretim dönemi 14 Haziran 2024'te sona erecek.
Eğitim -Öğretim dönemi 14 Haziran 2024'te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, Ramazan Bayramı tatili ile birleşen "ara tatilin" ardından dersbaşı yaptı.


Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024'te uygulandı.


Okullardaki 8-12 Nisan 2024'teki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı tatili ile birleşti.


20 milyon öğrenci okula döndü

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen, bayram tatili ile birleşen ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.


11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.



#ara tatil
#meb
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Ramazan Bayramı tatili
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