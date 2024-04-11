MEB: Yapay zeka uygulamaları eğitici eğitimi kursu başlatıyor

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, YEĞİTEK bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından düzenlenecek kurs, yapay zeka araçları, blok tabanlı yapay zeka uygulamaları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme başlıklarında 120 katılımcıyla uygulamalı gerçekleştirilecek.

Kurs için Öğretmen Bilişim Ağı'nda yayımlanan yapay zeka alanında ilgili kursları tamamlayan Eğitimde Fatih Projesi eğitmenleri, kursiyer olarak belirlendi.