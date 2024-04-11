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MEB: Yapay zeka uygulamaları eğitici eğitimi kursu başlatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğünce 16-20 Nisan'da Ankara'da "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlenecek.

Halil Akkoç
13:07 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kursa katılan eğitmenler, Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ndeki tedbirler gereği aldıkları bu eğitimleri mahallinde de düzenleyecek.
Kursa katılan eğitmenler, Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ndeki tedbirler gereği aldıkları bu eğitimleri mahallinde de düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, YEĞİTEK bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından düzenlenecek kurs, yapay zeka araçları, blok tabanlı yapay zeka uygulamaları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme başlıklarında 120 katılımcıyla uygulamalı gerçekleştirilecek.

Kurs için Öğretmen Bilişim Ağı'nda yayımlanan yapay zeka alanında ilgili kursları tamamlayan Eğitimde Fatih Projesi eğitmenleri, kursiyer olarak belirlendi.

Eğitici eğitimi kursuyla öğretmenlerin güncel teknolojilerle ilgili mesleki gelişimleri desteklenecek. Kursa katılan eğitmenler, Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ndeki tedbirler gereği aldıkları bu eğitimleri mahallinde de düzenleyecek.

#MEB
#YEĞİTEK
#Yapay Zeka Uygulamaları
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