Çocuk gelişimine zararlı iki bin 54 içeriğe müdahale edildi

"Çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikteki kitaplardan yararlandırılmasını sağlamak ve kitap seçiminde ailelere ve çocuklara rehberlik olunması amacıyla 0-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik basılı eserler, oluşturduğumuz komisyon tarafından titizlikle inceleniyor. Komisyon tarafından çocuk kitapları listesine mart ayında 40 yeni yayın daha eklendi. Böylece 2018 yılından bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı da 1638'e ulaştı"