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YÖK'den son dakika yatay geçiş açıklaması: Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili iddialar asılsızdır

YÖK, bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddialara son noktayı koydu. YÖK'ten yapılan açıklamada 'iddialar asılsızdır' denildi.

10:07 - 7/04/2024 Pazar
Güncelleme: 10:24 - 7/04/2024 Pazar
DHA
Yükseköğretim Kurulu
Yükseköğretim Kurulu

YÖK, bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddialara son noktayı koydu.

YÖK'en yapılan açıklama şu şekilde;
“Bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddia asılsızdır.

Daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan “özel öğrencilik” imkânı tanınmıştır.

Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir.

Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkânı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

YÖK Başkanı Özvar: Bilim diplomasisine önem veriyoruz

YÖK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitime ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. YÖK Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı. Prof. Dr. Özvar, son yıllarda geniş kapsamlı bir vizyonla Türk yükseköğretim sistemini küresel ölçekte daha saygın bir noktaya getirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Bu anlayışla, yükseköğretim sistemimizin her şeyden önce kalite odaklı, rekabetçi, yenilikçi, istihdam ve katma değer üreten niteliklerini güçlendirmekteyiz. Üniversitelerimizi, dünyanın en başarılı üniversiteleri arasına girmeleri için destekliyoruz. Saygın derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında en üst seviyelerde yer almaları yönünde teşvik ediyoruz" dedi.



#YÖK
#yatay geçiş
#üniversite
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