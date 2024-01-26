Araç kiralama sitelerini kopyalayıp dolandırmışlar: Dokuz ilde 28 şüpheli gözaltında

Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-18” operasyonları düzenlendi.