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Araç kiralama sitelerini kopyalayıp dolandırmışlar: Dokuz ilde 28 şüpheli gözaltında

Dokuz ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-18” operasyonunda 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Türkiye’nin önde gelen iki araç kiralama firmasının internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:36 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 09:17 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Dokuz ilde eş zamanlı dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirildi
Dokuz ilde eş zamanlı dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-18” operasyonları düzenlendi.


28 şüphelinin; Türkiye’nin önde gelen iki araç kiralama firmasının internet sitelerinin Oltalama yöntemi ile sahte sitelerini kurarak
, “Araç Kiralama Bedeli” adı altında gönderilen İBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra kapora bedeli, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizton ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

#Sibergöz operasyonu
#Dolandırıcılık
#Araç kiralama
1 saat önce
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